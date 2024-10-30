В Санкт-Петербурге двухлетнюю девочку придавило шкафом в туалете. Ребёнка экстренно госпитализировали. Об этом сообщает городской главк СК РФ. Инцидент произошёл вечером 29 октября.

«Ребёнок находился в квартире <...> под присмотром няни. Отца, воспитывающего девочку, дома не было. Когда малолетняя находилась в туалете, на неё упал шкаф с бытовыми предметами», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в тот момент няня не следила за ребёнком. Проводится проверка, её ход контролирует прокуратура Петербурга.