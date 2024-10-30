В Санкт-Петербурге двухлетнюю девочку придавило шкафом в туалете
В Санкт-Петербурге двухлетнюю девочку придавило шкафом в туалете. Ребёнка экстренно госпитализировали. Об этом сообщает городской главк СК РФ. Инцидент произошёл вечером 29 октября.
«Ребёнок находился в квартире <...> под присмотром няни. Отца, воспитывающего девочку, дома не было. Когда малолетняя находилась в туалете, на неё упал шкаф с бытовыми предметами», – говорится в сообщении.
Уточняется, что в тот момент няня не следила за ребёнком. Проводится проверка, её ход контролирует прокуратура Петербурга.
Ранее Life.ru рассказал, как в Москве телевизор насмерть задавил двухлетнего малыша. Трагедия произошла в столичном районе Царицыно, в доме на Ереванской улице. Ребёнка экстренно госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой.
Life.ru