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30 октября, 09:17

В Санкт-Петербурге двухлетнюю девочку придавило шкафом в туалете

В Санкт-Петербурге двухлетнюю девочку придавило шкафом в туалете. Ребёнка экстренно госпитализировали. Об этом сообщает городской главк СК РФ. Инцидент произошёл вечером 29 октября.

«Ребёнок находился в квартире <...> под присмотром няни. Отца, воспитывающего девочку, дома не было. Когда малолетняя находилась в туалете, на неё упал шкаф с бытовыми предметами», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в тот момент няня не следила за ребёнком. Проводится проверка, её ход контролирует прокуратура Петербурга.

В Петербурге умер младенец, оставленный матерью с няней. У малыша был сломан череп
В Петербурге умер младенец, оставленный матерью с няней. У малыша был сломан череп

Ранее Life.ru рассказал, как в Москве телевизор насмерть задавил двухлетнего малыша. Трагедия произошла в столичном районе Царицыно, в доме на Ереванской улице. Ребёнка экстренно госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой.

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Life.ru

Мария Любицкая
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