В эту субботу россиянам придётся расплачиваться за майские праздники, но есть положительный нюанс
Россиян ожидает сокращённый на один час рабочий день в субботу, 2 ноября
В эту субботу, 2 ноября, россиян ожидает рабочий день, однако он будет укороченным. Об этом сообщили в Роструде.
«На этой неделе для тех, кто работает обычно с понедельника по пятницу, суббота тоже будет рабочим днём, но зато коротким, что не может не радовать», — отметили в телеграм-канале ведомства.
В Роструде пояснили, что вторник, 30 апреля, был предпраздничным днём, поэтому перенесённый на него выходной 2 ноября будет сокращённым на один час. Затем россиян ждёт короткая рабочая неделя — с 5 по 8 ноября.
Напомним, что 4 ноября в РФ отмечается День народного единства. Ранее Life.ru рассказывал, чем знаменателен этот день. Ежегодно 4 ноября проходят патриотические мероприятия, возложение цветов у памятников Минину и Пожарскому, исторические конференции и другие события.
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