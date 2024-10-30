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30 октября, 09:47

В эту субботу россиянам придётся расплачиваться за майские праздники, но есть положительный нюанс

Россиян ожидает сокращённый на один час рабочий день в субботу, 2 ноября

В эту субботу, 2 ноября, россиян ожидает рабочий день, однако он будет укороченным. Об этом сообщили в Роструде.

«На этой неделе для тех, кто работает обычно с понедельника по пятницу, суббота тоже будет рабочим днём, но зато коротким, что не может не радовать», — отметили в телеграм-канале ведомства.

В Роструде пояснили, что вторник, 30 апреля, был предпраздничным днём, поэтому перенесённый на него выходной 2 ноября будет сокращённым на один час. Затем россиян ждёт короткая рабочая неделя — с 5 по 8 ноября.

Напомним, что 4 ноября в РФ отмечается День народного единства. Ранее Life.ru рассказывал, чем знаменателен этот день. Ежегодно 4 ноября проходят патриотические мероприятия, возложение цветов у памятников Минину и Пожарскому, исторические конференции и другие события.

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Shutterstock / FOTODOM / Elnur

Полина Никифорова
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