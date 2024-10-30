В эту субботу россиянам придётся расплачиваться за майские праздники, но есть положительный нюанс

В эту субботу, 2 ноября, россиян ожидает рабочий день, однако он будет укороченным. Об этом сообщили в Роструде.

«На этой неделе для тех, кто работает обычно с понедельника по пятницу, суббота тоже будет рабочим днём, но зато коротким, что не может не радовать», — отметили в телеграм-канале ведомства.

В Роструде пояснили, что вторник, 30 апреля, был предпраздничным днём, поэтому перенесённый на него выходной 2 ноября будет сокращённым на один час. Затем россиян ждёт короткая рабочая неделя — с 5 по 8 ноября.