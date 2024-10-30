В Южной Корее собака увязалась за картографом и попала на тысячу снимков онлайн-карт

В Южной Корее золотистый ретривер стал знаменит после того, как более 1000 раз попал на изображения сервиса онлайн-карт. Оказалось, что дружелюбный пёс увязался за картографом, который занимался съёмками на острове Джукдо. Об этом пишет портал Upworthy.







История приключилась, предположительно, почти 15 лет назад, однако массовую известность в Сети приобрела только сейчас. Пост с ней быстро набрал более 120 тысяч просмотров, а на платформе TikTok любопытный ретривер набрал 699 тысяч лайков.

Остров, на котором и случился умилительный инцидент, можно обойти пешком. Именно во время прогулки и фотографирования за мужчиной увязался новый четвероногий друг по кличке Мару. Так как фотографиям уже 14 лет, пользователи предполагают, что собаки уже нет в живых. Однако память о нём навсегда запечатлена на тысяче снимков.