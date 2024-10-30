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30 октября, 10:06

В Южной Корее собака увязалась за картографом и попала на тысячу снимков онлайн-карт

В Южной Корее золотистый ретривер случайно попал на тысячу снимков с онлайн-карт

Золотистый ретривер, попавший на снимки в Южной Корее. Обложка © Kakao Maps

Золотистый ретривер, попавший на снимки в Южной Корее. Обложка © Kakao Maps

В Южной Корее золотистый ретривер стал знаменит после того, как более 1000 раз попал на изображения сервиса онлайн-карт. Оказалось, что дружелюбный пёс увязался за картографом, который занимался съёмками на острове Джукдо. Об этом пишет портал Upworthy.

  • Золотистый ретривер, попавший на снимки в Южной Корее. Обложка © Kakao Maps
    Золотистый ретривер, попавший на снимки в Южной Корее. Обложка © Kakao Maps
  • Золотистый ретривер, попавший на снимки в Южной Корее. Обложка © Kakao Maps
    Золотистый ретривер, попавший на снимки в Южной Корее. Обложка © Kakao Maps
  • Золотистый ретривер, попавший на снимки в Южной Корее. Обложка © Kakao Maps
    Золотистый ретривер, попавший на снимки в Южной Корее. Обложка © Kakao Maps

Золотистый ретривер, попавший на снимки в Южной Корее. Обложка © Kakao Maps

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История приключилась, предположительно, почти 15 лет назад, однако массовую известность в Сети приобрела только сейчас. Пост с ней быстро набрал более 120 тысяч просмотров, а на платформе TikTok любопытный ретривер набрал 699 тысяч лайков.

Остров, на котором и случился умилительный инцидент, можно обойти пешком. Именно во время прогулки и фотографирования за мужчиной увязался новый четвероногий друг по кличке Мару. Так как фотографиям уже 14 лет, пользователи предполагают, что собаки уже нет в живых. Однако память о нём навсегда запечатлена на тысяче снимков.

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Мария Любицкая
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