Песков: Мирное предложение Путина требует вывода ВСУ со всех территорий России

Мирные инициативы президента Владимира Путина, которые он озвучил летом, предполагают полный выход ВСУ с территории России, в том числе из новых регионов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, позиция Москвы «хорошо понятна».

«Там как раз говорится о том, что украинцы должны оставить <...> новые регионы Российской Федерации... Это был набор условий, которые озвучил президент Путин. Это была его мирная инициатива», — подытожил Песков.