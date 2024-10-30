Песков: Мирное предложение Путина требует вывода ВСУ со всех территорий России
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Мирные инициативы президента Владимира Путина, которые он озвучил летом, предполагают полный выход ВСУ с территории России, в том числе из новых регионов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, позиция Москвы «хорошо понятна».
«Там как раз говорится о том, что украинцы должны оставить <...> новые регионы Российской Федерации... Это был набор условий, которые озвучил президент Путин. Это была его мирная инициатива», — подытожил Песков.
Напомним, как указывал Владимир Путин, для завершения конфликта Украина должна вывести войска с территорий ДНР и ЛНР, а также Запорожья и Херсонщины, официально отказаться от намерения вступить в НАТО и прочие военные альянсы, а также неонацистской идеологии. В этом случае, подчёркивал президент, огонь сразу будет остановлен.