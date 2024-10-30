Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Европы, однако ей больше симпатизирует позиция, которую занимает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, комментируя высказывания венгерского премьера о том, что в Брюсселе возник заговор против его страны с целью смены правительства.

Представитель Кремля отметил, что у России нет желания вмешиваться в европейские дела. В то же время Песков добавил, что независимая и конструктивная позиция Орбана вызывает больше симпатий, чем недальновидная и противоречивая линия главы европейской дипломатии. Он подчеркнул, что Россия не собирается участвовать в разборках внутри Европы.