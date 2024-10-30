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30 октября, 09:57

Песков: В европейских разборках не участвуем, но позиция Орбана — ближе

Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Европы, однако ей больше симпатизирует позиция, которую занимает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, комментируя высказывания венгерского премьера о том, что в Брюсселе возник заговор против его страны с целью смены правительства.

Представитель Кремля отметил, что у России нет желания вмешиваться в европейские дела. В то же время Песков добавил, что независимая и конструктивная позиция Орбана вызывает больше симпатий, чем недальновидная и противоречивая линия главы европейской дипломатии. Он подчеркнул, что Россия не собирается участвовать в разборках внутри Европы.

Орбан заявил о заговоре против Венгрии со стороны фон дер Ляйен и Вебера
Орбан заявил о заговоре против Венгрии со стороны фон дер Ляйен и Вебера

Между тем отношения у премьер-министра Венгрии с Евросоюзом складываются не лучшим образом. Так, во время визита в Грузию его громко перебивали западные журналисты. Ранее Орбан заявлял, что лидеры ЕС хотят втянуть страны Европы в войну с Россией путём введения Украины в НАТО. За последние 70 лет, по словам политика, мир никогда не был настолько близок к войне.

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Life.ru

Марина Фещенко
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