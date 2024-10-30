В Сенате США раскрыли «Кулебе», почему Зеленского прокинули с ракетным карт-бланшем

Владимир Зеленский вёл обсуждения с Вашингтоном о разрешении бить вглубь России на 200 километров для уничтожения «пусковых установок». Об этом заявил глава Комитета Сената США по международным отношениям Бен Кардин во время разговора с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). Они представились экс-главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Зеленский вёл обсуждения с США о разрешении бить вглубь России на 200 километров. Видео © Telegram / Вован и Лексус

«У нас была хорошая встреча и хорошая дискуссия... Мы рассмотрели необходимость вывести из строя пусковые установки для ракет в России, что дало бы Украине лучшую позицию... Президент Зеленский указал мне, что эти площадки, я думаю, находятся в пределах 200 км от границы, я могу тут немного ошибаться», — сказал Кардин.

Сенатор также заявил, что поддерживает право Киева на использование американского оружия для нанесения ударов по России, несмотря на то, что на Западе находятся противники данного решения. Кроме того, существуют опасения по поводу возможной эскалации конфликта: по его мнению, «Россия, не колеблясь» якобы расширит зону боевых действий.