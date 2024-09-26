Сенатор США повёлся на телефонный развод от «фейкового» Кулебы

Американскому сенатору Бенджамину Кардину позвонил «поддельный» экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и обсудил с ним удары вглубь российской территории. Об этом пишет The New York Times.

В материале говорится, что сенатор Кардин беседовал с представившимся Кулебой человеком через Zoom, при этом визуально собеседник выглядел точь-в-точь как бывший украинский чиновник и разговаривал так же. Подозрения у американского политика вызвали вопросы, которые задавал «Кулеба» — он постоянно выводил диалог на тему ударов по России дальнобойным оружием, задавал много политических вопросов о грядущих в Штатах выборах, а в своём желании услышать ответы был очень напорист.

Усомнившись в происходящем, Кардин оборвал созвон и уведомил Госдепартамент о случившемся. Там сенатору подтвердили, что с ним беседовал самозванец и предостерегли остальных законодателей о риске новых подобных ситуаций.