Сенатор США повёлся на телефонный развод от «фейкового» Кулебы
NYT: Сенатору США Кардину позвонил «Кулеба» и обсудил удары вглубь РФ
Американскому сенатору Бенджамину Кардину позвонил «поддельный» экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и обсудил с ним удары вглубь российской территории. Об этом пишет The New York Times.
В материале говорится, что сенатор Кардин беседовал с представившимся Кулебой человеком через Zoom, при этом визуально собеседник выглядел точь-в-точь как бывший украинский чиновник и разговаривал так же. Подозрения у американского политика вызвали вопросы, которые задавал «Кулеба» — он постоянно выводил диалог на тему ударов по России дальнобойным оружием, задавал много политических вопросов о грядущих в Штатах выборах, а в своём желании услышать ответы был очень напорист.
Усомнившись в происходящем, Кардин оборвал созвон и уведомил Госдепартамент о случившемся. Там сенатору подтвердили, что с ним беседовал самозванец и предостерегли остальных законодателей о риске новых подобных ситуаций.
Как писал Life.ru, Дмитрий Кулеба ушёл с должности руководителя МИД Незалежной 5 сентября. Отметим, что наглое поведение собеседника сенатора Кардина вполне свойственно бывшему главе Украинской дипломатии — тот множество раз позволял себе публично хамить западным партнёрам, которые снабжали Киев вооружением. Неприятным человеком его считали даже в офисе Владимира Зеленского: по информации Politico, министра уволили из-за того, что он вызывал огромное раздражение у главы офиса президента Незалежной Андрея Ермака.
ТАСС / EPA / CHRISTIAN BRUNA