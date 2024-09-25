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25 сентября, 08:43

Глава USADA проговорился русским пранкерам об ультиматуме для участников Игр дружбы

Глава USADA заявил, что участники Игр дружбы в России не смогут выступить на ОИ

Российские блогеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили генеральному директору Антидопингового агентства США (USADA) Трэвису Тайгарту под видом африканского чиновника. В разговоре с директором они узнали, что участники Игр дружбы в России не смогут принять участие в Олимпиаде в будущем.

«МОК может это рассмотреть, если они почувствуют серьёзную угрозу со стороны этих Игр дружбы, раньше существовало то, что называлось принципом взаимности... Если вы собираетесь участвовать в тех играх, в которых нет допинг-контроля, которые не санкционированы нашей страной или нашей международной спортивной федерацией, то вы не сможете участвовать в Олимпийских играх», — заявил он пранкерам.

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Напомним, что Игры дружбы ранее перенесли на 2025 год. Соревнования изначально должны были организовать 15-29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Единственным критерием участия являлись достижения спортсменов. Однако 16 июля президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов заявил о переносе турнира на 2025 год.

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Наталья Афонина
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