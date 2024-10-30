Командир российского танка Плотрек рассказал о спасении экипажа от дронов ВСУ

При выполнении боевых задач в Курской области экипаж российского танка героически выстоял против восьми украинских дронов. Бойцы ВС РФ после эвакуации уже вернулись к защите Родины. Как всё было, рассказал командир танка с позывным Плотрек.

В беседе с RT он подчеркнул, что боевая машина была подбита дроном-камикадзе. После этого механик-водитель получил контузию, а ехавшие с экипажем операторы БПЛА — ранения.

«Когда в нас влетел дрон, мы с танка эвакуировались, танк был полностью обездвижен. Мы побежали в лес. Я ловлю механика, у него была контузия. Я его поймал и говорю, что у нас остался наводчик с танком и два БПЛАшника», — вспоминает Плотрек.

Российские бойцы, разумеется, не бросили раненных товарищей и три часа тащили их на себе через лес, запросив поддержку у комбата. При этом их преследовали восемь дронов ВСУ.