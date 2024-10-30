Путин рассказал, как Россия помогает соотечественникам за границей

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей VIII Всемирного конгресса соотечественников, которые проживают за границей. Глава государства указал, что, несмотря на давление со стороны Запада, на мероприятии собрались более 400 представителей русских общин из более чем ста государств.

«Сердечно приветствую вас по случаю открытия очередного, восьмого Всемирного конгресса соотечественников. С удовлетворением отмечаю, что, несмотря на серьёзные трудности и притеснения, с которыми сегодня сталкиваются на Западе граждане, поддерживающие духовную связь с Россией и разделяющие наши нравственные ценности, на конгрессе собрались более четырёхсот представителей русских общин из более чем ста государств мира», — указано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин добавил, что РФ наращивает усилия, которые направлены на помощь соотечественникам за рубежом. В частности, недавно наша страна расширила возможности для восстановления и получения паспорта РФ. Глава государства пояснил, что делегаты, которые проживают в недружественных странах, проявили личное мужество во время приезда на конгресс. Путин выразил благодарность тем людям, кто отстаивает международные позиции российской культуры и русского языка.

Также Путин пояснил, что модернизируется механизмы государственной программы по добровольному переселению. Согласно проекту, в Россию уже въехали более 1,2 миллиона человек. Также Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, выделяет дополнительные средства для тех, кто нуждается в помощи юристов.

«Уверен, что в ходе конгресса вы не только обсудите проблемы, с которыми сталкиваются сегодня русские общины за границей, но и выдвинете новые идеи и инициативы, которые послужат консолидации многомиллионного русского мира и реализации его огромного созидательного потенциала», — отметил Путин.