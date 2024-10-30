Два дня по цене недели в Египте: В России значительно подорожали горнолыжные курорты

За год значительно подорожал отдых на горнолыжных курортах. Два дня спусков с заснеженных гор на Роза Хутор будут стоить как недельный тур в Египте — 160 тысяч рублей. Такой скачок цен обусловлен подорожанием экипировки, передаёт Telegram-канал SHOT Проверка.

В среднем, горнолыжное снаряжение подорожало на 14% до 64,7 тысячи рублей. Покупка горных лыж для любителей обойдется в 26,6 тысячи рублей. Сноуборд стоит дешевле — примерно 16,8 тысячи рублей. Крепления для сноуборда подорожали до 32%, а ботинки для горных лыж до 24%. Подорожание связано с тем, что многие элементы экипировки доставляются из других стран.

Однако стремительный рост популярности горнолыжных курортов вовсе не связан с тем, что россияне хотят отдыхать активнее. Одна из причин, по которой туристы выбирают заснеженные горы, — это красивые фотографии с отпуска. На данный момент почти все места на горнолыжные курорты в Новогодние праздники уже забронированы. В основном россияне едут на Роза Хутор, Шерегеш и Архыз.