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30 октября, 11:13

Скупившая товары на 180 тысяч рублей лунатичка не обращалась в поддержку WB

Девушка из Ярославской области, которая в приступе лунатизма якобы скупила на Wildberries товары на 180 тысяч рублей, не обращалась на линию поддержки. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА, ссылаясь на заявление пресс-службы маркетплейса.

Девушка из Ярославля рассказала, что купила много товаров на WB в порыве приступов лунатизма. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

По информации телеграм-канала, россияне пообещали помочь с возвратом товаров, если она напишет в поддержку. Хотя до этого она говорила, что пыталась убедить продавца вернуть деньги и все товары.

В пресс-службе WB объяснили, что маркетплейс постоянно дорабатывает алгоритмы, чтобы минимизировать риски случайных заказов. Любители покупок могут дополнительно установить пин-код или включить технологии Touch ID, Face ID для подтверждения заказа. Кроме того, пользователям доступна функция отмены заказа в первый час после оформления.

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Ранее Life.ru рассказывал, что девушка из Ярославля потратила 180 тысяч рублей на Wildberries во время приступов лунатизма. Россиянка пытается вернуть все импульсивные покупки и доказать, что имеет расстройство сна. Оказалось, что девушка сделала более 40 заказов.

Обложка ©

Life.ru

Дарья Нарыкова
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