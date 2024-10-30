Скупившая товары на 180 тысяч рублей лунатичка не обращалась в поддержку WB
Девушка из Ярославской области, которая в приступе лунатизма якобы скупила на Wildberries товары на 180 тысяч рублей, не обращалась на линию поддержки. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА, ссылаясь на заявление пресс-службы маркетплейса.
Девушка из Ярославля рассказала, что купила много товаров на WB в порыве приступов лунатизма. Видео © SHOT ПРОВЕРКА
По информации телеграм-канала, россияне пообещали помочь с возвратом товаров, если она напишет в поддержку. Хотя до этого она говорила, что пыталась убедить продавца вернуть деньги и все товары.
В пресс-службе WB объяснили, что маркетплейс постоянно дорабатывает алгоритмы, чтобы минимизировать риски случайных заказов. Любители покупок могут дополнительно установить пин-код или включить технологии Touch ID, Face ID для подтверждения заказа. Кроме того, пользователям доступна функция отмены заказа в первый час после оформления.
Ранее Life.ru рассказывал, что девушка из Ярославля потратила 180 тысяч рублей на Wildberries во время приступов лунатизма. Россиянка пытается вернуть все импульсивные покупки и доказать, что имеет расстройство сна. Оказалось, что девушка сделала более 40 заказов.
Life.ru