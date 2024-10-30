Скупившая товары на 180 тысяч рублей лунатичка не обращалась в поддержку WB

Девушка из Ярославской области, которая в приступе лунатизма якобы скупила на Wildberries товары на 180 тысяч рублей, не обращалась на линию поддержки. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА, ссылаясь на заявление пресс-службы маркетплейса.

Девушка из Ярославля рассказала, что купила много товаров на WB в порыве приступов лунатизма. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

По информации телеграм-канала, россияне пообещали помочь с возвратом товаров, если она напишет в поддержку. Хотя до этого она говорила, что пыталась убедить продавца вернуть деньги и все товары.

В пресс-службе WB объяснили, что маркетплейс постоянно дорабатывает алгоритмы, чтобы минимизировать риски случайных заказов. Любители покупок могут дополнительно установить пин-код или включить технологии Touch ID, Face ID для подтверждения заказа. Кроме того, пользователям доступна функция отмены заказа в первый час после оформления.