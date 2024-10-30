От серого до коричневого: Из кранов жителей Нижнего Тагила потекла странная вода

На видеороликах, записанных местными жителями, видно, как из-под крана льётся серая, а нередко и совсем чёрная вода. Примечательно, что подобная ситуация продолжается уже некоторое время. Так, во время записи мужчина оборачивается кран марлей и включает проточную воду. Через минуту на ткани остаётся отчётливое серое пятно. Другие горожане заявляют, что вода у них приобрела коричневый оттенок.