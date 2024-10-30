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30 октября, 11:58

От серого до коричневого: Из кранов жителей Нижнего Тагила потекла странная вода

В Нижнем Тагиле местные жители жалуются на тёмно-серую воду из-под крана

В Нижнем Тагиле местные жители пожаловались на темно-серую воду из-под крана. Неприятный инцидент, как сообщается, произошёл в микрорайоне Тагилстрой.

В Нижнем Тагиле местные жители пожаловались на темно-серую воду из-под крана. Видео © VK / Черный список Тагила / Инцидент Нижний Тагил

На видеороликах, записанных местными жителями, видно, как из-под крана льётся серая, а нередко и совсем чёрная вода. Примечательно, что подобная ситуация продолжается уже некоторое время. Так, во время записи мужчина оборачивается кран марлей и включает проточную воду. Через минуту на ткани остаётся отчётливое серое пятно. Другие горожане заявляют, что вода у них приобрела коричневый оттенок.

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Ранее Life.ru рассказывал, что ржавая вода может вызвать аллергию и расстройство желудка. Особенно она опасна для детей и взрослых с хроническими заболеваниям, считают специалисты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Lenar Nigmatullin

Мария Любицкая
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