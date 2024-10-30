От серого до коричневого: Из кранов жителей Нижнего Тагила потекла странная вода
В Нижнем Тагиле местные жители жалуются на тёмно-серую воду из-под крана
В Нижнем Тагиле местные жители пожаловались на темно-серую воду из-под крана. Неприятный инцидент, как сообщается, произошёл в микрорайоне Тагилстрой.
В Нижнем Тагиле местные жители пожаловались на темно-серую воду из-под крана. Видео © VK / Черный список Тагила / Инцидент Нижний Тагил
На видеороликах, записанных местными жителями, видно, как из-под крана льётся серая, а нередко и совсем чёрная вода. Примечательно, что подобная ситуация продолжается уже некоторое время. Так, во время записи мужчина оборачивается кран марлей и включает проточную воду. Через минуту на ткани остаётся отчётливое серое пятно. Другие горожане заявляют, что вода у них приобрела коричневый оттенок.
Ранее Life.ru рассказывал, что ржавая вода может вызвать аллергию и расстройство желудка. Особенно она опасна для детей и взрослых с хроническими заболеваниям, считают специалисты.
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