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30 октября, 11:36

Дума приняла закон о конфискации денег за организацию нелегальной миграции

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому будут конфисковываться деньги и имущество за организацию незаконной миграции в России. Группа депутатов внесла его в нижнюю палату парламента в июле, первое чтение состоялось в начале текущего месяца.

Закон вносит изменения в статью 104.1 Уголовного кодекса РФ («конфискация имущества), дополняя её статьёй 322.1 «Организация незаконной миграции». Уточняется, что преступление должно быть совершено в корыстных целях. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что указанный законопроект стал уже двенадцатой инициативой парламентариев по борьбе с незаконной миграцией с начала года.

«Принятым решением устанавливается: полученное в результате организации незаконной миграции, — деньги, имущество и ценности — подлежит конфискации», — указал депутат.

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Напомним, накануне Госдума приняла закон об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции. Документ устанавливает ответственность за организацию нелегального потока иностранцев — теперь за это грозит до 15 лет тюрьмы. Также нарушителям придётся заплатить штраф от трёх до пяти миллионов рублей, а ещё их лишат права занимать определённые должности на срок до десяти лет.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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