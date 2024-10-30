Дума приняла закон о конфискации денег за организацию нелегальной миграции

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому будут конфисковываться деньги и имущество за организацию незаконной миграции в России. Группа депутатов внесла его в нижнюю палату парламента в июле, первое чтение состоялось в начале текущего месяца.

Закон вносит изменения в статью 104.1 Уголовного кодекса РФ («конфискация имущества), дополняя её статьёй 322.1 «Организация незаконной миграции». Уточняется, что преступление должно быть совершено в корыстных целях. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что указанный законопроект стал уже двенадцатой инициативой парламентариев по борьбе с незаконной миграцией с начала года.

«Принятым решением устанавливается: полученное в результате организации незаконной миграции, — деньги, имущество и ценности — подлежит конфискации», — указал депутат.