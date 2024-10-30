Дума приняла закон о конфискации денег за организацию нелегальной миграции
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому будут конфисковываться деньги и имущество за организацию незаконной миграции в России. Группа депутатов внесла его в нижнюю палату парламента в июле, первое чтение состоялось в начале текущего месяца.
Закон вносит изменения в статью 104.1 Уголовного кодекса РФ («конфискация имущества), дополняя её статьёй 322.1 «Организация незаконной миграции». Уточняется, что преступление должно быть совершено в корыстных целях. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что указанный законопроект стал уже двенадцатой инициативой парламентариев по борьбе с незаконной миграцией с начала года.
«Принятым решением устанавливается: полученное в результате организации незаконной миграции, — деньги, имущество и ценности — подлежит конфискации», — указал депутат.
Напомним, накануне Госдума приняла закон об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции. Документ устанавливает ответственность за организацию нелегального потока иностранцев — теперь за это грозит до 15 лет тюрьмы. Также нарушителям придётся заплатить штраф от трёх до пяти миллионов рублей, а ещё их лишат права занимать определённые должности на срок до десяти лет.
Life.ru