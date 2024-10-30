Эксперт фуд-рынка раскрыл, взлетят ли цены на бананы к Новому году

Дефицита бананов у нас в Новый год, перед Новым годом, точно не будет. По ценам тоже можно успокоиться... С точки зрения логистики и удобства поставок Эквадор отчасти выгоден с точки зрения закупок по многим причинам, и по хранению бананов. Но в целом, несмотря на то, что Эквадор более чем на 90% занимается поставкой бананов, но есть и другие страны-поставщики, в частности, те же дружественные страны. Можно перечислить их: Бразилия, Индия, Филиппины, Танзания, Колумбия.