Эксперт фуд-рынка раскрыл, взлетят ли цены на бананы к Новому году
Эксперт Березнюк: Сокращение импорта бананов из Эквадора не вызовет дефицита
Сокращение экспорта бананов из Эквадора не нанесёт ущерба покупателям, дефицита ждать не приходится, так как есть поставщики помимо Эквадора, рассказал корреспонденту Life.ru управляющий партнёр Agro&Food Communications Илья Березнюк.
Дефицита бананов у нас в Новый год, перед Новым годом, точно не будет. По ценам тоже можно успокоиться... С точки зрения логистики и удобства поставок Эквадор отчасти выгоден с точки зрения закупок по многим причинам, и по хранению бананов. Но в целом, несмотря на то, что Эквадор более чем на 90% занимается поставкой бананов, но есть и другие страны-поставщики, в частности, те же дружественные страны. Можно перечислить их: Бразилия, Индия, Филиппины, Танзания, Колумбия.
Также эксперт отметил, что бананы не являются продуктом ежедневного употребления россиянина, поэтому сокращение поставок не сможет нарушить нынешнее положение. При особой необходимости возможно нарастить покупку в других дружественных странах, отметил Березнюк.
Напомним, недавно стало известно, что экспорт бананов из Эквадора в Россию за период с января по август текущего года сократился до 776 тысяч тонн, что является минимальным показателем за последние 12 лет. Несмотря на это, Россия остаётся крупнейшим покупателем.
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