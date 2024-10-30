Плакала и просила прощения: Life.ru узнал, как оправдалась воспитательница, таскавшая детей по земле

Уволена воспитательница, которая проволокла малышей по асфальту и швырнула их на ступеньки садика в Подмосковье. По данным SHOT, 18-летняя Дилдора проработала в саду всего 2 дня.

Как нам стало известно, вопросики к юной воспиталке возникли в том числе из-за того, что она оставила других деток на площадке без присмотра, когда в грубой форме вела малышей назад в сад после прогулки. Непедагогичные методы не устроили родителей двух двухлеток (на видео), накануне они обращались в полицию. По словам мам и пап, Дилдора плакала, просила прощения.

Она заявила, что якобы у ребёнка слетел ботинок, и пока она пыталась его поднять, второй малыш соскальзывал и не держал её крепко за руку. Известно, что воспитательница на территории РФ находится законно, однако у неё нет патента на трудовую деятельность.