Плакала и просила прощения: Life.ru узнал, как оправдалась воспитательница, таскавшая детей по земле
В Подмосковье уволили воспитательницу, таскавшую детей по асфальту
Уволена воспитательница, которая проволокла малышей по асфальту и швырнула их на ступеньки садика в Подмосковье. По данным SHOT, 18-летняя Дилдора проработала в саду всего 2 дня.
Как нам стало известно, вопросики к юной воспиталке возникли в том числе из-за того, что она оставила других деток на площадке без присмотра, когда в грубой форме вела малышей назад в сад после прогулки. Непедагогичные методы не устроили родителей двух двухлеток (на видео), накануне они обращались в полицию. По словам мам и пап, Дилдора плакала, просила прощения.
Она заявила, что якобы у ребёнка слетел ботинок, и пока она пыталась его поднять, второй малыш соскальзывал и не держал её крепко за руку. Известно, что воспитательница на территории РФ находится законно, однако у неё нет патента на трудовую деятельность.
Напомним, в Московской области сняли на видео воспитательницу, которая проволокла детей по асфальту и швырнула их на ступеньки садика. По словам местных, такое происходило постоянно. Возбуждено уголовное дело.
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