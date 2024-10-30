Криптобизнесмен решил обменять деньги в Петербурге, но получил нож в живот

В Петербурге порезали и ограбили дубайского бизнесмена, который приехал на подставную встречу по обмену криптовалюты. Об инциденте сообщает Mash на Мойке.

Приезжий родился в Казахстане, а позже уехал в ОАЭ развивать бизнес и инвестиционную компанию. В Петербург он приехал в отпуск с девушкой, в один момент решил обменять сто тысяч рублей и обратился в тематический чат, где нашёл неизвестного, предложившего встретиться у заброшенного здания. Там предпринимателя встретили двое и ударили ножом в живот, а после ударили в голову.

Помимо сотни для обмена, у молодого человека забрали ещё 850 тысяч рублей наличными. В шоковом состоянии мужчина не сразу заметил рану. Он был госпитализирован, а правоохранители возбудили дело по статье «Разбой».