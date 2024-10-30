Россиян предупредили о смертельно опасной болезни, которая быстро распространяется среди детей

Воспитанники ясельных и младших групп очень чувствительны к менингококковой инфекции, поэтому смертельно опасный менингит может довольно быстро распространиться в детском саду. Данная болезнь приводит к воспалению оболочек головного и спинного мозга, предупредил кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов.

По его словам, менингит при отсутствии лечения заканчивается смертью в 75–85% случаев. При этом на начальной стадии недуг по симптомам похож на ОРВИ. Распространению болезни также способствует и способность бактерии сохранять жизнеспособность на окружающих поверхностях в течение длительного времени. Это особенно опасно для детсадовцев, которые пользуются общими игрушками и предметами быта.

После попадания в носоглотку бактерия проникает в оболочку мозга. Болезнь развивается довольно стремительно, буквально за один день. При этом после симптомов ОРВИ внезапно следуют повышение температуры почти до 40 градусов, ригидность затылочных мышц и другие признаки менингита.

«К сожалению, менингококковый менингит обычно не проходит бесследно. Если человек выжил и восстановился, то могут пострадать ментальные и когнитивные функции мозга. В их число входят потеря слуха, нарушения памяти, судорожный синдром, эпилепсия», — отметил собеседник РИАМО.

Врач подчеркнул, что прививка от менингита защищает как больных, так и бессимптомных носителей. Кроме того, очень важно своевременно диагностировать недуг с учётом симптомов, а для этого требуется исследование в медицинской лаборатории.