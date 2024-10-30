СБУ похвасталась задержанием дедушки, «занимавшегося улучшением дронов на расстоянии для РФ»

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) похвастались, что задержали пожилого жителя Харькова, который якобы дистанционно помогал России модернизировать беспилотники «Шахеды». Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Как утверждают в СБУ, 72-летний дедушка якобы разрабатывал чертежи для усовершенствования ударных дронов, а затем по почте и в мессенджере передавал данные. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.