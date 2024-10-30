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30 октября, 14:08

СБУ похвасталась задержанием дедушки, «занимавшегося улучшением дронов на расстоянии для РФ»

СБУ заявила, что задержала пенсионера, «занимавшегося модификацией «Шахедов»

Задержанный 72-летний учёный-механик. Обложка © Telegram / СБУ

Задержанный 72-летний учёный-механик. Обложка © Telegram / СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) похвастались, что задержали пожилого жителя Харькова, который якобы дистанционно помогал России модернизировать беспилотники «Шахеды». Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Как утверждают в СБУ, 72-летний дедушка якобы разрабатывал чертежи для усовершенствования ударных дронов, а затем по почте и в мессенджере передавал данные. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Ранее сообщалось, что в Крыму за сотрудничество с украинскими спецслужбами был задержан 51-летний местный житель. По данным ФСБ, мужчина вышел на связь с украинскими спецслужбами через мессенджеры WhatsApp, Telegram и Signal.

Наталья Демьянова
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