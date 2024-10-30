СБУ похвасталась задержанием дедушки, «занимавшегося улучшением дронов на расстоянии для РФ»
СБУ заявила, что задержала пенсионера, «занимавшегося модификацией «Шахедов»
Задержанный 72-летний учёный-механик. Обложка © Telegram / СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) похвастались, что задержали пожилого жителя Харькова, который якобы дистанционно помогал России модернизировать беспилотники «Шахеды». Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
Как утверждают в СБУ, 72-летний дедушка якобы разрабатывал чертежи для усовершенствования ударных дронов, а затем по почте и в мессенджере передавал данные. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что в Крыму за сотрудничество с украинскими спецслужбами был задержан 51-летний местный житель. По данным ФСБ, мужчина вышел на связь с украинскими спецслужбами через мессенджеры WhatsApp, Telegram и Signal.