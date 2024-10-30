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30 октября, 15:18

Россиянам объяснили, в каком случае пенсионные накопления можно получить одной суммой

Эксперт Балынин: Накопительную пенсию можно забрать одной суммой, но при условии

Россияне имеют право забрать накопительную пенсию одной суммой при выполнении двух условий. Прежде всего необходимо достичь пенсионного возраста, действовавшего в 2018 году, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Об этом рассказал доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Второе условие, по словам собеседника RG.ru, заключается в том, что сумма, которую вы хотите забрать, должна быть меньше расчётного значения, привязанного к прожиточному минимуму. Так, в 2025 году одной суммой можно будет получить максимум 411 тысяч 750 рублей.

Если у гражданина на момент обращения сформирована меньшая сумма в накопительной части пенсии, значит получить можно будет только её. Если большая, то взять её возможно частями в виде накопительной пенсии или срочной пенсионной выплаты, уточнил эксперт.

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Ранее россиянам рассказали, как заработать на пенсию в размере 50 тысяч рублей. Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин подчеркнул, что для этого необходим трудовой стаж более 50 лет.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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