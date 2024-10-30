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30 октября, 13:37

Вучич рассказал, что ему ответил Путин на тему прекращения огня на Украине

Вучич: Путин в ходе разговора не проявил интереса к прекращению огня на Украине

Президента России Владимира Путина, вероятно, не интересовала тема прекращения огня на Украине. Об этом заявил глава Сербии Александр Вучич, рассказывая детали октябрьского телефонного разговора с российским лидером.

«Путин, похоже, не проявил к этому интереса. Все цели спецоперации, как он сказал, будут выполнены», — сказал сербский лидер в интервью агентству Bloomberg.

Напомним, Путин и Вучич созванивались 20 октября. Это был первый разговор политиков за последние два с половиной года, отметил сербский президент.

Политолог объяснил, что Вучич не по своей воле отказался от участия в саммите БРИКС
Политолог объяснил, что Вучич не по своей воле отказался от участия в саммите БРИКС
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Kremlin.ru

Наталья Демьянова
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