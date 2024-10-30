Вучич рассказал, что ему ответил Путин на тему прекращения огня на Украине

Президента России Владимира Путина, вероятно, не интересовала тема прекращения огня на Украине. Об этом заявил глава Сербии Александр Вучич, рассказывая детали октябрьского телефонного разговора с российским лидером.

«Путин, похоже, не проявил к этому интереса. Все цели спецоперации, как он сказал, будут выполнены», — сказал сербский лидер в интервью агентству Bloomberg.