«Ай, не могу, спина»: Пьяная россиянка выпала из окна на пятом этаже и выжила

В Калининграде пьяная женщина выпала из окна дома на пятом этаже и выжила благодаря спасателям. Об этом сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы города, опубликовав видео вызволения россиянки.

Накануне женщина сорвалась с высоты пятого этажа и упала на козырёк подъезда дома на улице Батальной. По предварительным данным, россиянка находилась в нетрезвом виде. На опубликованных кадрах видно, как сотрудники службы фиксируют пострадавшую на носилках. В это время она стонет и жалуется на боль. Спасатели вызволили жительницу Калининграда с помощью альпинистского снаряжения и передали её врачам.