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30 октября, 14:20

«Ай, не могу, спина»: Пьяная россиянка выпала из окна на пятом этаже и выжила

В Калининграде женщина выпала из окна пятого этажа на козырёк подъезда и выжила

В Калининграде пьяная женщина выпала из окна дома на пятом этаже и выжила благодаря спасателям. Об этом сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы города, опубликовав видео вызволения россиянки.

Спасатели вызволяют женщину, которая вывалилась из окна в Калининграде. Видео © VK / Поисково-спасательная служба г.Калининграда

Накануне женщина сорвалась с высоты пятого этажа и упала на козырёк подъезда дома на улице Батальной. По предварительным данным, россиянка находилась в нетрезвом виде. На опубликованных кадрах видно, как сотрудники службы фиксируют пострадавшую на носилках. В это время она стонет и жалуется на боль. Спасатели вызволили жительницу Калининграда с помощью альпинистского снаряжения и передали её врачам.

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А ранее Life.ru писал, что житель Дагестана выпал с третьего этажа. Мужчина пытался спастись от мужа любовницы, который внезапно вернулся домой.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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