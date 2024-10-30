«Ай, не могу, спина»: Пьяная россиянка выпала из окна на пятом этаже и выжила
В Калининграде женщина выпала из окна пятого этажа на козырёк подъезда и выжила
В Калининграде пьяная женщина выпала из окна дома на пятом этаже и выжила благодаря спасателям. Об этом сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы города, опубликовав видео вызволения россиянки.
Спасатели вызволяют женщину, которая вывалилась из окна в Калининграде. Видео © VK / Поисково-спасательная служба г.Калининграда
Накануне женщина сорвалась с высоты пятого этажа и упала на козырёк подъезда дома на улице Батальной. По предварительным данным, россиянка находилась в нетрезвом виде. На опубликованных кадрах видно, как сотрудники службы фиксируют пострадавшую на носилках. В это время она стонет и жалуется на боль. Спасатели вызволили жительницу Калининграда с помощью альпинистского снаряжения и передали её врачам.
А ранее Life.ru писал, что житель Дагестана выпал с третьего этажа. Мужчина пытался спастись от мужа любовницы, который внезапно вернулся домой.
Life.ru