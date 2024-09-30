В окно: Соседка сгоревшей квартиры в ЖК в Москве рассказала, как спаслась с ребёнком
Мать с ребёнком их ЖК «Селигер сити» в Москве спасалась от пожара через окно
Мать с ребёнком, которые живут по соседству с эпицентром взрывов в ЖК «Селигер сити», спасались от пожара через окно в детской. Входную дверь выбило взрывом, и пламя перекинулось в их прихожую. Как рассказала SHOT жительница ЖК Анастасия, она проснулась от первого взрыва и сразу бросилась к своему 4-летнему сыну, схватила его, затем они вместе с мужем хотели выбежать в подъезд. Но дверь разворотило взрывом и выход оказался заблокирован. Вокруг уже всё было в дыму.
Молодая мама укутала малыша в одеялко, накрыла мокрым полотенцем, и они закрылись в детской. Супруги звали на помощь через окно. Анастасия говорит, что было очень страшно, взрывы продолжались, и она уже морально настраивалась прыгать вниз, как это сделал парень-сосед, чтобы спасти сына. Но, к счастью, этого не потребовалось. Мать с ребёнком в итоге спустили вниз с помощью пожарного автоподъёмника.
Малыш надышался дымом, но серьёзно не пострадал. Сейчас семья приходит в себя после пережитого. В квартире придётся делать серьёзный ремонт.
Напомним, возгорание в ЖК «Селигер сити» в Москве случилось ночью 30 сентября. Горение сопровождалось взрывами баллонов с газом, которые вылетали из горящей квартиры на пятом этаже. Life.ru показывал видео взрыва в одной из объятой огнём квартир. По последним данным, пострадали два человека, в том числе ребёнок. Один умер. Известно, что газовые баллоны заносили в сгоревшую квартиру накануне пожара. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По нашим данным, в сгоревшую квартиру владелец хотел перевезти свою семью, но жена забрала детей и ушла от него.
SHOT