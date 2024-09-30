В окно: Соседка сгоревшей квартиры в ЖК в Москве рассказала, как спаслась с ребёнком

Мать с ребёнком, которые живут по соседству с эпицентром взрывов в ЖК «Селигер сити», спасались от пожара через окно в детской. Входную дверь выбило взрывом, и пламя перекинулось в их прихожую. Как рассказала SHOT жительница ЖК Анастасия, она проснулась от первого взрыва и сразу бросилась к своему 4-летнему сыну, схватила его, затем они вместе с мужем хотели выбежать в подъезд. Но дверь разворотило взрывом и выход оказался заблокирован. Вокруг уже всё было в дыму.

Молодая мама укутала малыша в одеялко, накрыла мокрым полотенцем, и они закрылись в детской. Супруги звали на помощь через окно. Анастасия говорит, что было очень страшно, взрывы продолжались, и она уже морально настраивалась прыгать вниз, как это сделал парень-сосед, чтобы спасти сына. Но, к счастью, этого не потребовалось. Мать с ребёнком в итоге спустили вниз с помощью пожарного автоподъёмника.