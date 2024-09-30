Мигранты и охранники захватили два этажа ЖК в Москве, где вспыхнул смертельный пожар

Жильцы «Селигер Сити», где сегодня ночью был пожар, жалуются на дерзких мигрантов и скуфов-охранников, захвативших подсобки в ЖК.

Мигранты в ЖК «Селигер Сити». Видео © SHOT

В беседе с SHOT жители высоток на Ильменском проезде рассказали, что два подземных этажа в их ЖК облюбовали мигранты и охранники, которые живут прямо в подсобках без душа, туалета и стиральных машин и готовят еду на электрических плитках в комнатах без вытяжек.