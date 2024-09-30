Мигранты и охранники захватили два этажа ЖК в Москве, где вспыхнул смертельный пожар
Жители ЖК в Москве, где был пожар, жалуются на мигрантов на подземных этажах
Жильцы «Селигер Сити», где сегодня ночью был пожар, жалуются на дерзких мигрантов и скуфов-охранников, захвативших подсобки в ЖК.
Мигранты в ЖК «Селигер Сити». Видео © SHOT
В беседе с SHOT жители высоток на Ильменском проезде рассказали, что два подземных этажа в их ЖК облюбовали мигранты и охранники, которые живут прямо в подсобках без душа, туалета и стиральных машин и готовят еду на электрических плитках в комнатах без вытяжек.
Если охранников удалось выселить (правда, куда их переселила ЧОО, неизвестно), то мигранты продолжают жить в ЖК, при этом, чем они занимаются, непонятно, на вопросы жильцов они не отвечают, запрещают снимать их на видео и просто убегают. По словам жителей домов, УК им происходящее никак не поясняет. Жильцы уже обратились в Следственный комитет.
Напомним, возгорание в ЖК «Селигер сити» в Москве случилось ночью, 30 сентября. Горение сопровождалось взрывами баллонов с газом, которые вылетали из горящей квартиры на пятом этаже. Life.ru показывал видео взрыва в одной из объятой огнём квартир. По последним данным, пострадали два человека, в том числе ребёнок. Один умер. Известно, что газовые баллоны заносили в сгоревшую квартиру накануне пожара. Прокуратура начинала проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По нашим данным, в сгоревшую квартиру владелец хотел перевезти свою семью, но жена забрала детей и ушла от мужчины.