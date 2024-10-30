ВСУ прицельно ударили по дому в Запорожской области, есть погибший и раненые

Один мирный житель погиб, двое получили ранения в результате ракетного обстрела ВСУ посёлка Михайловка Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Ракетная система залпового огня M270 MLRS противника прицельно ударила в частное домовладение Михайловки. Один местный житель погиб, двое получили тяжёлые осколочные ранения», — написал он в телеграм-канале и показал кадры с последствиями прилётов.

Части ракет, которыми ВСУ обстреляли Михайловку. Фото © Telegram / BalitskyEV

За жизнь пострадавших сейчас борются медики, а на месте обстрела продолжают работать оперативные службы. Как заверил Балицкий, родственникам погибшего будет оказана вся необходимая помощь.