Лучше по мужу: Психолог рекомендовала вызывать санитаров стукальщикам, мечтающим о богатствах
Психолог Миллер не оценила идею «звать деньги», стуча по себе пальцами
Участие в набирающей популярность медитации, которая якобы позволяет «позвать деньги», стуча по себе пальцами, — это повод вызвать санитаров из соответствующего учреждения, пошутила психолог Александра Миллер, оценивая новый российский тренд.
«С таким успехом, чтобы самой разбогатеть — можно тогда похлопывать своего мужчину по лицу. Желательно, чтобы он в это время находился на совещании. Так он больше будет окружен энергией денег», — пошутила собеседница Инфо24.
В целом эксперт не оценила идею «звать деньги», стуча по себе пальцами. Она предложила согражданам зарабатывать с помощью более привычных средств.
Ранее Life.ru сообщал, что россиянок захватил новый кринжовый тренд. Они массово стучат по лицу ради богатства. Медитацию Energy Fingers Tapping запустила блогерша Яна Король.