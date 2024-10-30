Лучше по мужу: Психолог рекомендовала вызывать санитаров стукальщикам, мечтающим о богатствах

Участие в набирающей популярность медитации, которая якобы позволяет «позвать деньги», стуча по себе пальцами, — это повод вызвать санитаров из соответствующего учреждения, пошутила психолог Александра Миллер, оценивая новый российский тренд.

«С таким успехом, чтобы самой разбогатеть — можно тогда похлопывать своего мужчину по лицу. Желательно, чтобы он в это время находился на совещании. Так он больше будет окружен энергией денег», — пошутила собеседница Инфо24.

В целом эксперт не оценила идею «звать деньги», стуча по себе пальцами. Она предложила согражданам зарабатывать с помощью более привычных средств.