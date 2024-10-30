Израиль начал бомбёжку одного из древнейших городов Земли

Израиль устроил массированную атаку по одному из древнейших городов планеты ливанскому Баальбеку. На кадрах, публикуемых местными жителями, можно увидеть последствия удара по топливному хранилищу.

Израиль устроил массированную воздушную атаку по ливанскому Баальбеку. Видео © X / nicfrakesjourno

Власти Ливана, в свою очередь, призвали мировое сообщество и ЮНЕСКО, в частности, предпринять оперативные меры для предотвращения ударов Израиля по древнеримскому храмовому комплексу, находящемуся в городе.

«Если осталась совесть в этом мире, пусть препятствуют Израилю в его намерении нанести удары по храмовому комплексу в Баальбеке, который представляет собой мировую культурную ценность, входящую в список культурного наследия ЮНЕСКО. Это касается не только Ливана, но и всего человечества», — процитировало слова Муртада ливанское национальное агентство NNA.

Ранее представитель армии Израиля Авичай Адраи в личном аккаунте в соцсети X выступил с обращением к жителям Баальбека, призвав их к экстренной эвакуации, ради сохранения собственных жизней.

Баальбек — один из древнейших городов мира. Впервые он упоминается в документах, относящихся к XIV веку до н. э., к временам египетского фараона Эхнатона, установившего на территории Египта и подвластных ему земель культ солнечного божества Атона.