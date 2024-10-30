Чернышенко предложил создать для инвалидов-ветеранов СВО специальные состязания

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко предложил в 2025 году провести отдельный чемпионат по типу «Абилимпикса» для ветеранов специальной военной операции (СВО). Соответствующая инициатива прозвучала на совещании правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.

«За время проведения количество конкурсантов «Абилимпикса» увеличилось почти в 100 раз — до 25 тысяч человек в этом году было. Среди них есть и ветераны специальной военной операции, и я предлагаю, если вы поддержите, в следующем году сделать отдельный чемпионат для ветеранов СВО», — сказал Чернышенко.

Движение «Абилимпикс» зародилось в Японии для людей с ограниченными возможностями в 1960 году. В России первый Национальный чемпионат в рамках этого движения прошёл в 2015 году. Сейчас конкурсы проводятся более чем по 60 компетенциям, от аниматоров до ювелирных мастеров. В соревнованиях принимают участие люди с инвалидностью в возрасте от 14 лет.