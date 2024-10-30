Новые регионы получат поддержку от государства на развитие сельских территорий
Программа «Комплексное развитие сельских территорий» заработает в новых регионах
В Донбассе и Новороссии со следующего года начнёт действовать государственная программа « Об этом заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
«С 2025 года госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» заработает в четырёх новых регионах. У нас есть проекты, проекты отобраны, будем работать, строить там социальную и инженерную инфраструктуру», — подчеркнула министр.
По словам Лут, инструменты государственной программы хорошо откликаются в регионах. Это позволяет системно улучшать качество инфраструктуры в сёлах, где в настоящее время проживают 37 миллионов человек. Министр отметила, что за пять лет проекты в рамках указанной программы охватили около 12 тысяч населённых пунктов и 40% населения сёл. Лут указала, что до конца 2024 года обновят примерно пять тысяч объектов социальной, жилищной, инженерной и транспортной инфраструктуры, а ещё благоустроят более 13 тысяч территориальных объектов.
Напомним, сегодня, 30 октября, президент РФ Владимир Путин по видеосвязи провёл совещание с членами кабмина. В Кремле отметили, что реализация государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» стала основной темой для обсуждения.
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