Новые регионы получат поддержку от государства на развитие сельских территорий

По словам Лут, инструменты государственной программы хорошо откликаются в регионах. Это позволяет системно улучшать качество инфраструктуры в сёлах, где в настоящее время проживают 37 миллионов человек. Министр отметила, что за пять лет проекты в рамках указанной программы охватили около 12 тысяч населённых пунктов и 40% населения сёл. Лут указала, что до конца 2024 года обновят примерно пять тысяч объектов социальной, жилищной, инженерной и транспортной инфраструктуры, а ещё благоустроят более 13 тысяч территориальных объектов.