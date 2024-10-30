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Регион
30 октября, 16:38

Новые регионы получат поддержку от государства на развитие сельских территорий

Программа «Комплексное развитие сельских территорий» заработает в новых регионах

В Донбассе и Новороссии со следующего года начнёт действовать государственная программа « Об этом заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

«С 2025 года госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» заработает в четырёх новых регионах. У нас есть проекты, проекты отобраны, будем работать, строить там социальную и инженерную инфраструктуру», — подчеркнула министр.

По словам Лут, инструменты государственной программы хорошо откликаются в регионах. Это позволяет системно улучшать качество инфраструктуры в сёлах, где в настоящее время проживают 37 миллионов человек. Министр отметила, что за пять лет проекты в рамках указанной программы охватили около 12 тысяч населённых пунктов и 40% населения сёл. Лут указала, что до конца 2024 года обновят примерно пять тысяч объектов социальной, жилищной, инженерной и транспортной инфраструктуры, а ещё благоустроят более 13 тысяч территориальных объектов.

Министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что вместо хлеба ест пастилу
Министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что вместо хлеба ест пастилу

Напомним, сегодня, 30 октября, президент РФ Владимир Путин по видеосвязи провёл совещание с членами кабмина. В Кремле отметили, что реализация государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» стала основной темой для обсуждения.

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Shutterstock / FOTODOM / ilmarinfoto

Дарья Нарыкова
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