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30 октября, 14:38

Путин по видеосвязи обсуждает с кабмином развитие сельских территорий

Президент России Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание с членами кабмина. Главная тема обсуждения — реализация государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», сообщает пресс-служба Кремля.

Путин на совещании с членами кабмина по развитию сельских территорий. Видео © Telegram / Кремль. Новости

С докладом выступят министр сельского хозяйства Оксана Лут и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Помимо этого, как и всегда на совещаниях главы государства с кабмином, в начале встречи рассмотрели некоторые текущие вопросы. Так, глава Минэнерго Сергей Цивилёв доложил об установке отечественных твёрдотопливных отопительных котлов жителям Сибири и Дальнего Востока в рамках реализуемой с 2023 года социальной программы.

«Мы послушаем сегодня Оксану Николаевну Лут о комплексном развитии сельских территорий в перспективе до 2030 года. Но сначала несколько оперативных вопросов», — сказал Путин, открывая совещание.

А накануне президент выступил на съезде Федерации независимых профсоюзов России. В ходе встречи глава государства поручил расширить выпуск товаров, созданных на базе отечественных технологий. По его словам, достичь этих целей можно, прежде всего, за счет повышения производительности труда и внедрения современного оборудования и технологий в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг.


Министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что вместо хлеба ест пастилу
Министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что вместо хлеба ест пастилу
Обложка ©

Telegram / Кремль. Новости

Наталья Демьянова
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