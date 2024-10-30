Путин по видеосвязи обсуждает с кабмином развитие сельских территорий

Президент России Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание с членами кабмина. Главная тема обсуждения — реализация государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», сообщает пресс-служба Кремля.

Путин на совещании с членами кабмина по развитию сельских территорий. Видео © Telegram / Кремль. Новости

С докладом выступят министр сельского хозяйства Оксана Лут и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Помимо этого, как и всегда на совещаниях главы государства с кабмином, в начале встречи рассмотрели некоторые текущие вопросы. Так, глава Минэнерго Сергей Цивилёв доложил об установке отечественных твёрдотопливных отопительных котлов жителям Сибири и Дальнего Востока в рамках реализуемой с 2023 года социальной программы.

«Мы послушаем сегодня Оксану Николаевну Лут о комплексном развитии сельских территорий в перспективе до 2030 года. Но сначала несколько оперативных вопросов», — сказал Путин, открывая совещание.