Москвичей экстренно предупредили о мокром снеге и гололедице

В Москве резко ухудшится погода вечером, 30 октября. В городе пойдёт дождь, мокрый снег и будет бушевать сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.

«Согласно экстренному предупреждению синоптиков, в среду вечером, 30 октября, погода резко ухудшится. Ожидаются дождь, мокрый снег, сильные порывы ветра 17-20 м/с, возможно образование гололедицы. Такие неблагоприятные погодные условия сохранятся 31 октября и в пятницу, 1 ноября, когда прогнозируется наиболее сильный ветер – до 21 м/с», — отметил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.

Заместитель градоначальника столицы добавил, что городские службы работают в режиме повышенной готовности. Специалисты круглосуточно мониторят состояние улично-дорожной сети. В Москве подготовлено необходимое количество дорожной техники, которое сможет бороться с последствиями непогоды.

Москвичей попросили быть особо внимательными и аккуратными в непогоду. Водителям порекомендовали воздержаться от поездок на личном транспорте, если они не успели поменять резину.