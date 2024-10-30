Журналист "Известий" вернулся в Москву после 10-часового допроса в аэропорту США
Оператор "Известий" Боровиков, которого не пустили в США, вернулся в Москву
Оператор «Известий» Владимир Боровиков, который провёл десять часов под допросом в американском аэропорту, но так и не смог попасть в США, вернулся в Москву. Об этом сообщается в Telegram-канале издания.
В тексте «Известий» приводятся слова секретаря Союза журналистов России Тимура Шафира, который заявил, что все ранее достигнутые договоренности относительно работы российских журналистов в США и Европе больше не действуют. Шафир подчеркнул, что США вновь грубо нарушают международные нормы и правила, учредителями которых они являются, и выразил мнение, что лишение аккредитации и депортация российских журналистов продолжатся.
Ранее Мария Захарова, представитель МИД РФ, сообщила, что власти США не уведомили российское посольство о задержании журналистов, которые прибыли для освещения выборов в США. Она уточнила, что задержание произошло в ночь на вторник, и что журналисты действовали в соответствии с выданными документами, однако операторам было отказано во въезде. Позже Боровиков записал видео из самолета, сообщив, что все это время находился без связи.
Life.ru