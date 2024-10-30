Песков назвал неприемлемым задержание журналистов «Известий» в США

Он отметил, что Россия рассчитывает на получение более подробной информации о ситуации. Песков подчеркнул, что такое отношение к журналистам не соответствует имиджу властей США, особенно после выполнения всех необходимых формальностей и получения разрешений на въезд. Он добавил, что подобное отношение, безусловно, противоречит принципам свободы СМИ и является неприемлемым для России.