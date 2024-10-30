Песков назвал неприемлемым задержание журналистов «Известий» в США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что задержание корреспондентов «Известий», которые прибыли в США для освещения предстоящих президентских выборов, является неприемлемым и противоречит принципам свободы СМИ.
Он отметил, что Россия рассчитывает на получение более подробной информации о ситуации. Песков подчеркнул, что такое отношение к журналистам не соответствует имиджу властей США, особенно после выполнения всех необходимых формальностей и получения разрешений на въезд. Он добавил, что подобное отношение, безусловно, противоречит принципам свободы СМИ и является неприемлемым для России.
Ранее спикер МИДа Мария Захарова сообщила, что США задержали российских журналистов. Работники СМИ прибыли в страну для освещения президентских выборов, однако виза одного из операторов «Известий» оказалась аннулирована по «административным причинам
К слову, меньше недели остаётся до выборов президента в США. Ранее Трамп заинтриговал американцев обещанием раскрыть свой «маленький секрет» после выборов, а Харрис тем временем заполучила поддержку очередной звезды.
Life.ru