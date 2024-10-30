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30 октября, 10:03

Песков назвал неприемлемым задержание журналистов «Известий» в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что задержание корреспондентов «Известий», которые прибыли в США для освещения предстоящих президентских выборов, является неприемлемым и противоречит принципам свободы СМИ.

Он отметил, что Россия рассчитывает на получение более подробной информации о ситуации. Песков подчеркнул, что такое отношение к журналистам не соответствует имиджу властей США, особенно после выполнения всех необходимых формальностей и получения разрешений на въезд. Он добавил, что подобное отношение, безусловно, противоречит принципам свободы СМИ и является неприемлемым для России.

Ранее спикер МИДа Мария Захарова сообщила, что США задержали российских журналистов. Работники СМИ прибыли в страну для освещения президентских выборов, однако виза одного из операторов «Известий» оказалась аннулирована по «административным причинам

К слову, меньше недели остаётся до выборов президента в США. Ранее Трамп заинтриговал американцев обещанием раскрыть свой «маленький секрет» после выборов, а Харрис тем временем заполучила поддержку очередной звезды.

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Life.ru

Марина Фещенко
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