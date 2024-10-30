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30 октября, 17:10

Украинская делегация закатила скандал на конференции в Швейцарии и получила по заслугам

РИАН: Украину удалили с конференции МФККиКП из-за нарушения правил организации

Украинская делегация нарушила правила на Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца (МФККиКП) в Женеве. По информации источников РИА «Новости», представители Киева сделали ряд политических заявлений, из-за чего их пришлось удалить.

«Председатель Международной конференции несколько раз напомнила всем участникам, чтобы они не делали политических заявлений любого рода. Бюро Международной конференции решит, что останется в материалах конференции, а что нет, но любые политические заявления будут удалены», — заявили в пресс-службе МФККиКП.

Подробности конфликта не раскрываются. Организаторы конференции следят за тем, чтобы делегации не начинали споры политического, расового, религиозного или идеологического характера.

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Ранее сообщалось, что в Российский Красный Крест (РКК) поступило 5,6 тысячи заявлений на поиск пропавших без вести в курском приграничье. Пока удалось найти 1088 человек.

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Shutterstock / FOTODOM / viewimage

Полина Никифорова
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