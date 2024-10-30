Украинская делегация закатила скандал на конференции в Швейцарии и получила по заслугам

Украинская делегация нарушила правила на Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца (МФККиКП) в Женеве. По информации источников РИА «Новости», представители Киева сделали ряд политических заявлений, из-за чего их пришлось удалить.

«Председатель Международной конференции несколько раз напомнила всем участникам, чтобы они не делали политических заявлений любого рода. Бюро Международной конференции решит, что останется в материалах конференции, а что нет, но любые политические заявления будут удалены», — заявили в пресс-службе МФККиКП.

Подробности конфликта не раскрываются. Организаторы конференции следят за тем, чтобы делегации не начинали споры политического, расового, религиозного или идеологического характера.