ЮАР поставила Украину на место, отказав убрать микрофон RT на встрече министров
ЮАР отказала Украине в просьбе убрать микрофон RT на пресс-конференции
Во время пресс-конференции глав внешнеполитических ведомств Украины и ЮАР в Южной Африке украинская делегация обратилась с просьбой убрать микрофон RT. Однако южноафриканская сторона не позволила сделать этого. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на редакцию RT.
После отказа министр иностранных дел Украины попытался прикрыть микрофон RT книгой под названием CrimealsOurs. History of the Russian Myth («КрымНаш. История Русского Мифа»). Однако представители ЮАР остановили это действие, напомнив украинской делегации, что в другом государстве следует учитывать местные правила, а украинская сторона находится «не у себя дома».
Напомним, в марте 2024 года постпреды стран ЕС утвердили запрет на вещание RT и Sputnik. Вслед за этим Google приступил к блокировке их YouTube-каналов на территории Европы. 28 октября Telegram заблокировал аккаунт RT для пользователей на Украине.
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