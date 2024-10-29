ЮАР поставила Украину на место, отказав убрать микрофон RT на встрече министров

Во время пресс-конференции глав внешнеполитических ведомств Украины и ЮАР в Южной Африке украинская делегация обратилась с просьбой убрать микрофон RT. Однако южноафриканская сторона не позволила сделать этого. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на редакцию RT.