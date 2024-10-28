Телеграм-канал RT заблокировали на Украине
Telegram заблокировал аккаунт RT на территории Украины за «нарушение закона»
Мессенджер Telegram заблокировал аккаунт телеканала Russia Today на территории Украины. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
«Этот канал недоступен, так как нарушал местное законодательство», — указано в сообщении при попытке зайти на канал.
При этом в RT добавили, что платформа не уточнила, какие именно законы были нарушены СМИ. Кроме того, под блокировку попали некоторые телеграм-каналы, связанные с телеканалом.
Напомним, что в марте 2024 года постоянные представители стран ЕС одобрили запрет на вещание RT и Sputnik. Также Google начал блокировку их YouTube-каналов на территории Европы, после чего Роскомнадзор потребовал открыть доступ.
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