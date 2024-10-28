Телеграм-канал RT заблокировали на Украине

«Этот канал недоступен, так как нарушал местное законодательство», — указано в сообщении при попытке зайти на канал.

При этом в RT добавили, что платформа не уточнила, какие именно законы были нарушены СМИ. Кроме того, под блокировку попали некоторые телеграм-каналы, связанные с телеканалом.