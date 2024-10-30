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30 октября, 17:13

Разведка Венгрии сорвала операцию иностранных спецслужб по отправке вооружений Киеву

Гуйяш: Венгерская разведка пресекла попытки использовать ОПК для помощи Киеву

Разведка Венгрии пресекла попытку иностранных спецслужб наладить поставки на Украину вооружений, произведённых в республике. Об этом в ходе брифинга сообщил глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш.

«Была попытка использовать мощности венгерской военной промышленности для отправки средств вооружения на Украину, но венгерская контрразведка это обнаружила и смогла остановить», — сказал он в разговоре с журналистами.

Гуйяш подчеркнул, что позиция Венгрии в этом плане остаётся неизменной — республика и дальше не будет поставлять Киеву какое-либо вооружение.

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А ранее Венгрия заявляла, что не планирует направлять свои накопленные 18 миллионов долларов из Европейского фонда мира Украине. Будапешт направит деньги на улучшение безопасности в Чаде. С помощью такого подарка африканское государство сможет создать нового учебного заведения для подготовки армейских офицеров.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Демьянова
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