Разведка Венгрии сорвала операцию иностранных спецслужб по отправке вооружений Киеву
Гуйяш: Венгерская разведка пресекла попытки использовать ОПК для помощи Киеву
Разведка Венгрии пресекла попытку иностранных спецслужб наладить поставки на Украину вооружений, произведённых в республике. Об этом в ходе брифинга сообщил глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш.
«Была попытка использовать мощности венгерской военной промышленности для отправки средств вооружения на Украину, но венгерская контрразведка это обнаружила и смогла остановить», — сказал он в разговоре с журналистами.
Гуйяш подчеркнул, что позиция Венгрии в этом плане остаётся неизменной — республика и дальше не будет поставлять Киеву какое-либо вооружение.
А ранее Венгрия заявляла, что не планирует направлять свои накопленные 18 миллионов долларов из Европейского фонда мира Украине. Будапешт направит деньги на улучшение безопасности в Чаде. С помощью такого подарка африканское государство сможет создать нового учебного заведения для подготовки армейских офицеров.
Telegram / V_Zelenskiy_official