Разведка Венгрии сорвала операцию иностранных спецслужб по отправке вооружений Киеву

Разведка Венгрии пресекла попытку иностранных спецслужб наладить поставки на Украину вооружений, произведённых в республике. Об этом в ходе брифинга сообщил глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш.

«Была попытка использовать мощности венгерской военной промышленности для отправки средств вооружения на Украину, но венгерская контрразведка это обнаружила и смогла остановить», — сказал он в разговоре с журналистами.

Гуйяш подчеркнул, что позиция Венгрии в этом плане остаётся неизменной — республика и дальше не будет поставлять Киеву какое-либо вооружение.