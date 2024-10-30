Крутое пике: Пассажирки British Airways подрались из-за кепки с лозунгом Трампа

В лондонском аэропорту Хитроу произошла драка между пассажирками рейса British Airways в Остин (Техас), причиной которой стала кепка с популярным среди сторонников Дональда Трампа лозунгом «Make America Great Again» (Сделаем Америку снова великой). Об этом сообщил британский таблоид The Sun.

Инцидент произошёл 28 октября, когда одна из пассажирок потребовала от попутчицы снять красную кепку с лозунгом, ставшим символом кампании Трампа. После отказа началась ссора, перешедшая на борт самолёта. В итоге пилоты вызвали полицию, и сотрудники правоохранительных органов поднялись на борт, чтобы вывести дебоширок.

Женщин допросили, но не задержали, а рейс отправился в Остин с двухчасовым опозданием, но уже без них.