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30 октября, 19:28

Пьяный алтаец отрезал пальцы знакомой, чтоб его считали «мужиком»

СК: В Алтайском крае мужчина напал на знакомую и отрезал ей пальцы на руке

Житель Алтайского края обвиняется в покушении на убийство знакомой. Как сообщили в региональном управлении СК, мужчина нанёс ей ножевые ранения, а затем отрезал два пальца.

Всё произошло в одном из сел Усть-Калманского района. 35-летний мужчина вместе с подругой пришёл к 64-летней потерпевшей, чтобы купить выпивку. Там между женщинами произошёл конфликт, после чего парочка ушла. Дома обиженная дама упрекнула любимого в том, что он не смог за неё заступиться и вообще, он после этого — «не мужик».

Как уточняет «Рен-ТВ», женщина готова была простить любимого, но с условием: он должен вернуть к себе доверие, отрезав два пальца её обидчице. В итоге «послушный» мужчина пошёл к дому сельчанки, где обманом заставил открыть ему дверь. В доме он нанёс ей несколько ножевых ранений, а потом отрезал два пальца. Их фотографии он отослал избраннице, после чего получит указание выбросить их в канализацию.

«Довести преступный умысел на убийство до конца ему не удалось, в связи с тем, что потерпевшей вовремя была оказана медицинская помощь. < > В настоящее время подозреваемый задержан. Следователем в отношении него готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в СК.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Denis Andricic

Оксана Попова
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