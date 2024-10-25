Разговаривал сам с собой: Псих, учинивший резню в петербургском «Окее», свихнулся уже давно

Соседи Юрия Артемьева, устроившего резню в петербургском «Окее», рассказали, что он давно проявлял признаки психического расстройства. Они отметили, что он часто разговаривал сам с собой и вёл себя необычно. Кроме того, у него была изъята коробка от кухонных ножей, которые он использовал при нападении на людей.