Разговаривал сам с собой: Псих, учинивший резню в петербургском «Окее», свихнулся уже давно
SHOT: Соседи напавшего на покупателей «Окея» заявили, что он давно свихнулся
Соседи Юрия Артемьева, устроившего резню в петербургском «Окее», рассказали, что он давно проявлял признаки психического расстройства. Они отметили, что он часто разговаривал сам с собой и вёл себя необычно. Кроме того, у него была изъята коробка от кухонных ножей, которые он использовал при нападении на людей.
SHOT публикует полный список пострадавших:
1. Ирина С., 1957 г. р. (проникающее ножевое ранение грудной клетки)
2. Валентина М., 1958 г. р. (колото-резаная рана живота)
3. Шабан Г., 1964 г. р. (колото-резаная рана живота)
4. Владимир Б., 1973 г. р. (резаная рана предплечья и поясницы)
5. Марина К. (резаная рана)
Напомним, утром 25 октября Артемьев с двумя кухонными ножами вломился в гипермаркет «Окей» на проспекте Космонавтов в Петербурге. Он порезал четырёх человек. Позже стало известно, что пострадало всего пятеро. Его смог нейтрализовать один из посетителей. СК РФ возбудил в его отношении уголовное дело. Как пишут местные СМИ, неадекват может быть солевым наркоманом.
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