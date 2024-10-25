Пришли результаты анализов психа, устроившего резню в петербургском «Окее»

В моче напавшего на посетителей в петербургском «Окее» не обнаружили алкоголя. Об этом сообщает SHOT. Медики диагностировали у 44-летнего Юрия Артемьева колото-резаные ранения кистей и ушиб головы лёгкой степени.

В скором времени будут проведены дополнительные анализы. Согласно предварительной информации, мужчина мог быть под «кайфом» во время нападения. В настоящее время Артемьев находится в изоляции в специализированном отделении.