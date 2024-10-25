Пришли результаты анализов психа, устроившего резню в петербургском «Окее»
Анализы устроившего резню в петербургском «Окее» не выявили алкоголь
В моче напавшего на посетителей в петербургском «Окее» не обнаружили алкоголя. Об этом сообщает SHOT. Медики диагностировали у 44-летнего Юрия Артемьева колото-резаные ранения кистей и ушиб головы лёгкой степени.
В скором времени будут проведены дополнительные анализы. Согласно предварительной информации, мужчина мог быть под «кайфом» во время нападения. В настоящее время Артемьев находится в изоляции в специализированном отделении.
Трое пострадавших сейчас лежат в реанимации, одна женщина в тяжёлом состоянии после операции. У неё проникающее ножевое ранение в область груди, повредившее лёгкое. У другого пострадавшего мужчины зафиксировано небольшое повреждение кисти.
Напомним, утром 25 октября Артемьев с двумя кухонными ножами вломился в гипермаркет «Окей» на проспекте Космонавтов в Петербурге. Он порезал четырёх человек. Позже стало известно, что пострадало всего пятеро. Его смог нейтрализовать один из посетителей. СК РФ возбудил в его отношении уголовное дело. Как пишут местные СМИ, неадекват может быть солевым наркоманом.
Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу