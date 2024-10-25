Устроивший резню в «Окее» фехтовальщик может быть солевым наркоманом
У устроившего резню в «Окее» петербуржца диагностировали острый психоз
Задержанный за нападение на посетителей петербургского гипермаркета «Окей» Юрий Артемьев находится в состоянии острого психоза. Об этом рассказал глава НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе Вадим Мануковский.
Директор НИИ имени Джанелидзе Вадим Мануковский о состоянии задержанного в «Окее» и пострадавших. Видео © 78.RU
«Нападавший имеет колото-резанные ранения кистей. Он находится в остром психозе сейчас, а когда его обездвиживали во время нападения, нанесли ему ещё несколько ударов по голове, поэтому также мы ставим ушиб лёгкой степени», — цитирует главу медучреждения портал 78.RU.
Кроме того, он сообщил, что пострадавшая с раной грудной клетки находится в шоковой операционной. Источник портала при этом не исключает, что Артемьев может быть заядлым солевым наркоманом.
Напомним, сегодня утром неадекватный мужчина с двумя ножами забежал в гипермаркет «Окей» на проспекте Космонавтов в Северной столице и напал на посетителей. Пострадали четыре человека. Один из покупателей заломал невменяемого. Личность преступника быстро установили — им оказался 44-летний фехтовальщик Юрий А. СК РФ возбудил уголовное дело. Росгвардия опубликовала кадры первых минут после случившегося.
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