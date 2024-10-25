Устроивший резню в «Окее» фехтовальщик может быть солевым наркоманом

Задержанный за нападение на посетителей петербургского гипермаркета «Окей» Юрий Артемьев находится в состоянии острого психоза. Об этом рассказал глава НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе Вадим Мануковский.

Директор НИИ имени Джанелидзе Вадим Мануковский о состоянии задержанного в «Окее» и пострадавших. Видео © 78.RU

«Нападавший имеет колото-резанные ранения кистей. Он находится в остром психозе сейчас, а когда его обездвиживали во время нападения, нанесли ему ещё несколько ударов по голове, поэтому также мы ставим ушиб лёгкой степени», — цитирует главу медучреждения портал 78.RU.