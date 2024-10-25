Появилось фото окровавленного фехтовальщика после резни в петербургском «Окее»

Очевидцы сообщили, что задержанный в петербургском супермаркете перед поножовщиной вызывающе вёл себя и кидался в покупателей предметами. Об этом пишет 78.ru .

На снимках — задержанный после резни 44-летний Юрий Артемьев, чьё лицо выражает крайнее удивление. Покупатели, находящиеся в момент происшествия в здании супермаркета рассказали, что съехавший с катушек Артемьев вёл себя неадекватно и кидал в посетителей магазина бутылки со спиртным перед тем, как началась поножовщина.