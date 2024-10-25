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25 октября, 11:31

Появилось фото окровавленного фехтовальщика после резни в петербургском «Окее»

Очевидцы сообщили, что задержанный в петербургском супермаркете перед поножовщиной вызывающе вёл себя и кидался в покупателей предметами. Об этом пишет 78.ru.

Задержанный в петербургском магазине. Фото © Telegram / 78.ru

Задержанный в петербургском магазине. Фото © Telegram / 78.ru

На снимках — задержанный после резни 44-летний Юрий Артемьев, чьё лицо выражает крайнее удивление. Покупатели, находящиеся в момент происшествия в здании супермаркета рассказали, что съехавший с катушек Артемьев вёл себя неадекватно и кидал в посетителей магазина бутылки со спиртным перед тем, как началась поножовщина.

Преступник, устроивший резню в продуктовом. Фото © Telegram / 78.ru

Преступник, устроивший резню в продуктовом. Фото © Telegram / 78.ru

Устроивший резню в гипермаркете в Петербурге состоял в чатах помощи украинцам
Устроивший резню в гипермаркете в Петербурге состоял в чатах помощи украинцам

Напомним, что утром 25 октября в гипермаркете «Окей» на проспекте Космонавтов в Петербурге неожиданно возник неадекват с двумя ножами, который устроил резню, нанеся ранения четырём посетителям магазина. Его повалил один из покупателей. Полицейские выяснили, что нападавшим является 44-летний фехтовальщик Юрий А. СК РФ возбудил в его отношении уголовное дело. Росгвардия также опубликовала видео первых минут после резни.

Обложка ©

Telegram / Ирина Волк

Владимир Озеров
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