Появилось фото окровавленного фехтовальщика после резни в петербургском «Окее»
Очевидцы сообщили, что задержанный в петербургском супермаркете перед поножовщиной вызывающе вёл себя и кидался в покупателей предметами. Об этом пишет 78.ru.
Задержанный в петербургском магазине. Фото © Telegram / 78.ru
На снимках — задержанный после резни 44-летний Юрий Артемьев, чьё лицо выражает крайнее удивление. Покупатели, находящиеся в момент происшествия в здании супермаркета рассказали, что съехавший с катушек Артемьев вёл себя неадекватно и кидал в посетителей магазина бутылки со спиртным перед тем, как началась поножовщина.
Преступник, устроивший резню в продуктовом. Фото © Telegram / 78.ru
Напомним, что утром 25 октября в гипермаркете «Окей» на проспекте Космонавтов в Петербурге неожиданно возник неадекват с двумя ножами, который устроил резню, нанеся ранения четырём посетителям магазина. Его повалил один из покупателей. Полицейские выяснили, что нападавшим является 44-летний фехтовальщик Юрий А. СК РФ возбудил в его отношении уголовное дело. Росгвардия также опубликовала видео первых минут после резни.
Telegram / Ирина Волк