Власти Петербурга уточнили число раненных при резне в гипермаркете

В результате нападения неадекватного мужчины на гипермаркет в Санкт-Петербурге пострадало пять человек. Об этом сообщил городской Комитет по здравоохранению.

«В результате нападения посетителя с ножом в магазине Окей на проспекте Космонавтов пострадали пять петербуржцев. Четверо пациентов в тяжёлом состоянии и один в состоянии средней степени тяжести доставлены в Городскую больницу №26 и НИИ скорой помощи им. Джанелидзе», — говорится в сообщении.