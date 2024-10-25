Власти Петербурга уточнили число раненных при резне в гипермаркете
В результате нападения на гипермаркет в Санкт-Петербурге пострадало пять человек
В результате нападения неадекватного мужчины на гипермаркет в Санкт-Петербурге пострадало пять человек. Об этом сообщил городской Комитет по здравоохранению.
«В результате нападения посетителя с ножом в магазине Окей на проспекте Космонавтов пострадали пять петербуржцев. Четверо пациентов в тяжёлом состоянии и один в состоянии средней степени тяжести доставлены в Городскую больницу №26 и НИИ скорой помощи им. Джанелидзе», — говорится в сообщении.
В больнице также и сам нападавший.
Напомним, утром 25 октября вооружённый двумя кухонными ножами неадекват ворвался в гипермаркет «Окей» на проспекте Космонавтов в Петербурге. Он успел ранить несколько человек, затем его скрутил один из покупателей. Личность нападавшего уже установлена: это 44-летний Юрий А., раньше мужчина занимался фехтованием. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.
Life.ru