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25 октября, 10:45

Власти Петербурга уточнили число раненных при резне в гипермаркете

В результате нападения на гипермаркет в Санкт-Петербурге пострадало пять человек

В результате нападения неадекватного мужчины на гипермаркет в Санкт-Петербурге пострадало пять человек. Об этом сообщил городской Комитет по здравоохранению.

«В результате нападения посетителя с ножом в магазине Окей на проспекте Космонавтов пострадали пять петербуржцев. Четверо пациентов в тяжёлом состоянии и один в состоянии средней степени тяжести  доставлены в Городскую больницу №26 и НИИ скорой помощи им. Джанелидзе», — говорится в сообщении.

В больнице также и сам нападавший.

Росгвардия опубликовала видео первых минут после резни в петербургском гипермаркете
Росгвардия опубликовала видео первых минут после резни в петербургском гипермаркете

Напомним, утром 25 октября вооружённый двумя кухонными ножами неадекват ворвался в гипермаркет «Окей» на проспекте Космонавтов в Петербурге. Он успел ранить несколько человек, затем его скрутил один из покупателей. Личность нападавшего уже установлена: это 44-летний Юрий А., раньше мужчина занимался фехтованием. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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