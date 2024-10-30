Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 20:57

Спецназ «Ахмат» пополнился очередной группой добровольцев для отправки на СВО

Спецназ «Ахмат» пополнился очередной группой добровольцев для отправки в зону специальной военной операции. Как заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, в этой раз новобранцы прибыли из Ростова-на-Дону, Крыма, Мурманска, Челябинска, Уфы, Пятигорска и многих других уголков России.

Спецназ «Ахмат» пополнился очередной группой добровольцев для отправки на СВО. Видео © Telegram / Kadyrov_95

Перед отправкой на Украину бойцы пройдут боевую подготовку на территории Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе. С напутственным словом перед ними выступил Председатель Правительства Чечни Магомед Даудов, который выразил уверенность, что новые бойцы усилят подразделение.

Напомним, что «Ахмат» был сформирован в Чеченской Республике. В нём состоят бойцы из разных регионов РФ, которые обучаются на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. Бойцы спецназа участвуют в спецоперации на Украине с первых дней её проведения. Недавно «Ахмат» захватил бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV производства США, который Запад отправил своим украинским приятелям, что бы те осуществили свою кровавую вылазку в Курской области.

Три диверсанта «Ахмата» 10 дней уничтожали врагов в тылу ВСУ и пленили ценного бойца
Три диверсанта «Ахмата» 10 дней уничтожали врагов в тылу ВСУ и пленили ценного бойца
Обложка ©

Telegram / Kadyrov_95

Оксана Попова
  • Новости
  • Рамзан Кадыров
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar