Спецназ «Ахмат» пополнился очередной группой добровольцев для отправки в зону специальной военной операции. Как заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, в этой раз новобранцы прибыли из Ростова-на-Дону, Крыма, Мурманска, Челябинска, Уфы, Пятигорска и многих других уголков России.

Перед отправкой на Украину бойцы пройдут боевую подготовку на территории Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе. С напутственным словом перед ними выступил Председатель Правительства Чечни Магомед Даудов, который выразил уверенность, что новые бойцы усилят подразделение.

Напомним, что «Ахмат» был сформирован в Чеченской Республике. В нём состоят бойцы из разных регионов РФ, которые обучаются на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. Бойцы спецназа участвуют в спецоперации на Украине с первых дней её проведения. Недавно «Ахмат» захватил бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV производства США, который Запад отправил своим украинским приятелям, что бы те осуществили свою кровавую вылазку в Курской области.