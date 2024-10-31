TikTok перестал работать в России
Пользователи жалуются на работу видеосервиса TikTok в России
Сервис коротких видео TikTok перестал работать в России. На сбои в работе приложения жалуются пользователи из разных регионов страны.
При подключении пользователям предлагается повторить попытку перезагрузить просматриваемое видео. Согласно данным сервиса «Сбой.рф», на данный момент поступило более 1950 жалоб на работу TikTok.
В прошлый раз о сбоях в работе TikTok сообщалось 29 сентября. Спустя некоторое время он вновь стал доступен россиянам.
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