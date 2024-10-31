Сервис коротких видео TikTok перестал работать в России. На сбои в работе приложения жалуются пользователи из разных регионов страны.

При подключении пользователям предлагается повторить попытку перезагрузить просматриваемое видео. Согласно данным сервиса «Сбой.рф», на данный момент поступило более 1950 жалоб на работу TikTok.