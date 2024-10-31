Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 00:15

Небензя пригласил британскую коллегу в РФ после её слов об «обедневшей России»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пригласил свою британскую коллегу, постпреда Барбару Вудворд, посетить Россию, чтобы лично убедиться в несоответствии её заявлений. Ранее она охарактеризовала РФ словосочетанием «impoverished country» (обедневшая страна), что вызвало ответную реакцию нашего дипломата.

«Хочу поблагодарить посла Вудворд за её трогательную заботу о российском бюджете. Она же употребила словосочетание «impoverished Russia». Хочу пригласить постпреда Соединённого Королевства в Россию, чтобы она убедилась в своих высказываниях своими глазами. Только боюсь, то, что вы увидите, вас разочарует, потому что ваши характеристики явно противоречат», — заявил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

На момент публикации Вудворд публично не ответила на приглашение Небензя.

«Опустошена»: Британская армия не готова к войне, признал министр
«Опустошена»: Британская армия не готова к войне, признал министр

В то же время Небензя обвинил Запад в двойных стандартах. По его словам, США хотят навязать миру логику о недопустимости оказания помощи Москве.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Baturina Yuliya

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Великобритания
  • Василий Небензя
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar