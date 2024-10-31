Небензя пригласил британскую коллегу в РФ после её слов об «обедневшей России»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пригласил свою британскую коллегу, постпреда Барбару Вудворд, посетить Россию, чтобы лично убедиться в несоответствии её заявлений. Ранее она охарактеризовала РФ словосочетанием «impoverished country» (обедневшая страна), что вызвало ответную реакцию нашего дипломата.

«Хочу поблагодарить посла Вудворд за её трогательную заботу о российском бюджете. Она же употребила словосочетание «impoverished Russia». Хочу пригласить постпреда Соединённого Королевства в Россию, чтобы она убедилась в своих высказываниях своими глазами. Только боюсь, то, что вы увидите, вас разочарует, потому что ваши характеристики явно противоречат», — заявил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.