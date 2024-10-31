Исследователи обнаружили редкие проклятия и «ведьмины знаки» в британском замке

На стенах поместья Гейнсборо Олд Холл, возведённого в графстве Линкольншир в эпоху Тюдоров, исследователи британского фонда English Heritage обнаружили обширную коллекцию защитных знаков, также известных как «ведьмины знаки», и редкие надписи-проклятия.

В пресс-релизе организации отмечается, что наиболее высокая концентрация этих знаков — около 20 резных символов — находится в крыле для прислуги, среди них — ловушки для демонов в виде кругов и пересекающиеся буквы V, символизирующие защиту Девы Марии. Также найдены защитные пентаграммы и около 100 символов, предотвращающих пожары.

Особый интерес вызывает редкое проклятие, датируемое периодом не ранее 1596 года, когда поместьем владел Уильям Хикман. Его имя было вырезано на стене вверх ногами — древняя техника, считавшаяся проклинающей. Примечательно, что такие надписи обычно ассоциируются с более ранними периодами британской истории, нежели само поместье.

По словам старшего хранителя фонда Кевина Бута, концентрация знаков защиты в Гейнсборо Олд Холл является крупнейшей среди охраняемых объектов English Heritage, однако причина такого количества символов остаётся неизвестной.