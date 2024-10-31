Исследователи обнаружили редкие проклятия и «ведьмины знаки» в британском замке
В Британии нашли «ведьмины знаки» на стенах поместья Гейнсборо Олд Холл
Поместье Гейнсборо Олд Холл. Обложка © X / Gainsboro' Old Hall
На стенах поместья Гейнсборо Олд Холл, возведённого в графстве Линкольншир в эпоху Тюдоров, исследователи британского фонда English Heritage обнаружили обширную коллекцию защитных знаков, также известных как «ведьмины знаки», и редкие надписи-проклятия.
В пресс-релизе организации отмечается, что наиболее высокая концентрация этих знаков — около 20 резных символов — находится в крыле для прислуги, среди них — ловушки для демонов в виде кругов и пересекающиеся буквы V, символизирующие защиту Девы Марии. Также найдены защитные пентаграммы и около 100 символов, предотвращающих пожары.
Особый интерес вызывает редкое проклятие, датируемое периодом не ранее 1596 года, когда поместьем владел Уильям Хикман. Его имя было вырезано на стене вверх ногами — древняя техника, считавшаяся проклинающей. Примечательно, что такие надписи обычно ассоциируются с более ранними периодами британской истории, нежели само поместье.
По словам старшего хранителя фонда Кевина Бута, концентрация знаков защиты в Гейнсборо Олд Холл является крупнейшей среди охраняемых объектов English Heritage, однако причина такого количества символов остаётся неизвестной.
На другом континенте, в Мексике, в то же время археологи обнаружили таинственные туннели к «загробным вратам». Ходы проложены под церковью Сен-Пабло в городе Митла, где, по древним индейским верованиям, располагались врата в Лиобаа, мистический мир, в котором сапотеки хоронили своих вождей и военачальников.