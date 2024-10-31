В Уфе механики устроили бешеные гонки на клиентском спорткаре и повредили его

Хозяин спорткара рассказал, что загнал машину в уфимский автосервис «АкМастер», чтобы поменять ступицу по гарантии. Когда клиент вернулся забирать машину, он недосчитался десяти литров бензина в баке и решил проверить записи с камер видеорегистратора. Как оказалось, механики почти целый час гоняли по городу, попутно нарушая правила ПДД и оценивая тачку. По их словам, спорткар — пушка, особенно если выехать в город «с тёлочкой», но для плотских утех, увы, не подходит.

Также выяснилось, что ступицу так и не поменяли. Спустя неделю после гонок по Уфе машина стала барахлить: появились повреждения на турбине, были испорчены тормоза. Парень насчитал общую сумму ущерба на 300–500 тысяч рублей и снова обратился в автосервис. Директора, по его словам, вину признали, но пока оттягивают принятие решений, с момента инцидента прошло 1,5 месяца. А вот механики ответственность на себя не берут: в договоре написано, что они могут проводить тест-драйв. Мужчина недоволен, что диагностику превратили в гонки по городу, поскольку он привозил тачку лишь на замену деталей. Пострадавший клиент обратился в прокуратуру.