Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 03:28

В Уфе механики устроили бешеные гонки на клиентском спорткаре и повредили его

В Уфе механики устроили гонки по городу на клиентском автомобиле Audi TT под предлогом тест-драйва и повредили его. Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

В Уфе механики устроили гонки по городу на клиентском автомобиле Audi TT под предлогом тест-драйва и повредили его. Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

В Уфе автомеханики сервисного центра устроили гонки по городу на клиентском автомобиле — уникальной Audi TT в оранжевом цвете. Как рассказал владелец машины в беседе с SHOT ПРОВЕРКОЙ, после бешеных покатушек мастеров авто стало барахлить.

Хозяин спорткара рассказал, что загнал машину в уфимский автосервис «АкМастер», чтобы поменять ступицу по гарантии. Когда клиент вернулся забирать машину, он недосчитался десяти литров бензина в баке и решил проверить записи с камер видеорегистратора. Как оказалось, механики почти целый час гоняли по городу, попутно нарушая правила ПДД и оценивая тачку. По их словам, спорткар — пушка, особенно если выехать в город «с тёлочкой», но для плотских утех, увы, не подходит.

Также выяснилось, что ступицу так и не поменяли. Спустя неделю после гонок по Уфе машина стала барахлить: появились повреждения на турбине, были испорчены тормоза. Парень насчитал общую сумму ущерба на 300–500 тысяч рублей и снова обратился в автосервис. Директора, по его словам, вину признали, но пока оттягивают принятие решений, с момента инцидента прошло 1,5 месяца. А вот механики ответственность на себя не берут: в договоре написано, что они могут проводить тест-драйв. Мужчина недоволен, что диагностику превратили в гонки по городу, поскольку он привозил тачку лишь на замену деталей. Пострадавший клиент обратился в прокуратуру.

Российским автовладельцам раскрыли, когда этой осенью стоит переобуть свою «ласточку»
Российским автовладельцам раскрыли, когда этой осенью стоит переобуть свою «ласточку»

Ранее новый китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro загорелся во время тест-драйва в Подмосковье. По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание в двигателе.

Оксана Попова
  • Новости
  • Только на Life
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar