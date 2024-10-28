Китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro загорелся во время тест-драйва под Москвой

Инцидент произошёл вечером в субботу на Ленинградском шоссе, недалеко от деревни Чашниково. Тестировщики, взявшие кроссовер с гибридным двигателем, столкнулись с пламенем, которое вспыхнуло на обочине и практически полностью уничтожило автомобиль. Очевидцы отмечают, что жара от пламени была настолько сильной, что ощущалась на расстоянии. Пожарные службы быстро прибыли на место происшествия, а водитель и пассажиры чудом остались невредимыми.

Автоэксперт Василий Кисенков в беседе с SHOT ПРОВЕРКОЙ отметил, что гибридный двигатель Chery Tiggo 7 Pro может быть небезопасен, так как он недавно разработан. В автомобиле установлены как турбированный, так и электрический двигатели, а также мощные батареи, которые могут перегреваться и выходить из строя, что приводит к замыканиям или даже взрывам.