Китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro загорелся во время тест-драйва под Москвой
Новый китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro загорелся во время тест-драйва в Подмосковье. По предварительным данным SHOT ПРОВЕРКИ, причиной возгорания стало замыкание в двигателе.
Новый китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro загорелся во время тест-драйва в Подмосковье. Видео © SHOT ПРОВЕРКА
Инцидент произошёл вечером в субботу на Ленинградском шоссе, недалеко от деревни Чашниково. Тестировщики, взявшие кроссовер с гибридным двигателем, столкнулись с пламенем, которое вспыхнуло на обочине и практически полностью уничтожило автомобиль. Очевидцы отмечают, что жара от пламени была настолько сильной, что ощущалась на расстоянии. Пожарные службы быстро прибыли на место происшествия, а водитель и пассажиры чудом остались невредимыми.
Автоэксперт Василий Кисенков в беседе с SHOT ПРОВЕРКОЙ отметил, что гибридный двигатель Chery Tiggo 7 Pro может быть небезопасен, так как он недавно разработан. В автомобиле установлены как турбированный, так и электрический двигатели, а также мощные батареи, которые могут перегреваться и выходить из строя, что приводит к замыканиям или даже взрывам.
Отметим, что за последнее время это уже не первое «огненное» происшествие с представителем китайского автопрома. Мы уже писали о том, как китайская зарядка подожгла машину Omoda C5 в Москве. Ещё один представитель — Omoda S5 GT — уехал из салона прямо в сервис: как пишет SHOT ПРОВЕРКА, через полчаса после покупки и спустя 33 километра у него сломалась коробка передач. А двигатель ещё одного «китайца» треснул спустя девять месяцев после покупки.